Palmeiras vence o Cerro Porteño no Allianz por 1 a 0

Nesta quarta-feira (9), o Palmeiras venceu o Cerro Porteño, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Richard Ríos marcou o único gol do jogo e polemizou na comemoração após pedir silêncio à torcida. A equipe alviverde teve chance de fazer um placar mais elástico, mas Vitor Roque e Flaco López tiveram gols anulados.

Com este resultado, o Verdão chegou à segunda vitória na competição, mantendo-se 100%. Assim, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira se isola na liderança, com seis pontos, deixando para trás Bolívar e Cerro Porteño, cada um com três, e o Sporting Cristal, zerado.

Cerro Porteño e Palmeiras voltam a campo pela Libertadores no dia 24 de abril (quinta-feira). O Verdão vai até La Paz para enfrentar o Bolívar, às 19 horas (de Brasília), no Hernando Siles. Enquanto o time paraguaio duela com o Sporting Cristal, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai, às 21h30.