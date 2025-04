Do Canadá para Bauru, Chris Murray toca no Sesc

O palco da convivência do Sesc Bauru recebe o show do canadense Chris Murray, nesta quarta (9), às 20h. A apresentação é gratuita e aberta a todos os públicos. Em sua oitava turnê pelo Brasil, o ex- integrante e líder do grupo King Apparatus, Chris Murray realiza show solo com violão acústico apresentando canções de seus álbuns, atravessando o reggae e o ska.

Atualmente morando em Los Angeles (EUA), o cantor e compositor já se apresentou em diversos países e tem uma relação especial com o público brasileiro, sendo conhecido por sua energia no palco e pela forma sincera e intimista de conectar-se com os espectadores.

A apresentação no Sesc Bauru abre sua nova passagem por solo brasileiro que inclui ainda shows em São Paulo e Rio de Janeiro.

