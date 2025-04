Dancin' Days leva a era disco para o Alameda

Quem curtiu os hits das décadas de 70 e 80 com As Frenéticas, Harmony Cats, Rita Lee e outros artistas de sucessom como Abba e Bee Gees, contemplados pela trilha da telenovela 'Dancin' Days' poderá entrar em um túnel do tempo no dia 26 de abril, um sábado, às 21h no Alameda Hall, em Bauru.

Para contemporâneos ou não, a promessa é de muita diversão. Os presentes encontrarão uma pista de dança tomada pelo estilo disco. Ao homenagear a produção de TV, a festa organizada pela Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC) contará com o DJ Alfredo e, pela primeira vez no evento, a banda Bee Gees Forever. A presidente da ABCC, Cristina Berriel Aidar, afirmou em entrevista ao JC que o objetivo da celebração é arrecadar fundos para financiar atividades da entidade. "Revertemos os valores em cestas básicas, suplementos alimentares e aulas para nossos pacientes oncológicos. Mas também fazemos pela diversão. Essa é uma festa beneficente de reencontro entre amigos", destaca. Em 2024, Cristina contou que pelo menos 600 pessoas compareceram. "É um público fiel e cativo que vai todos os anos. Contamos sempre com a participação da população", acrescenta. As parcerias do evento já fechadas até o momento são com as empresas: Plasútil, Aiello, Bambina Pizzaria, Clínica Cristina Castro, Detalhes do Céu, Ceará Magazine, R. Leal Imóveis, Martins Assessoria, Meire Calçados, Gráfica Palamin, Nacional INN, Social Bauru e Revista Atenção.

Serviço

Alameda Hall. Os ingressos podem ser adquiridos no próprio local ou na ABCC. Para mais informações, (14) 3222-3808. Os convites individuais custam R$ 80,00. Já a reserva de mesas e bistrôs têm custo adicional, sendo R$ 200,00 e R$ 150,00 respectivamente. As reservas devem ser feitas pelo telefone (14) 99635-1313.