Barra Bonita abre as inscrições para Torneio de Truco

Em celebração ao Dia do Trabalhador, a Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, lança as inscrições para o Torneio de Truco em Trios. O evento ocorrerá no dia 1 de maio, uma quinta-feira, às 8h30, na Associação Atlética Barra Bonita (AABB).

Os vencedores receberão uma prêmio em dinheiro: total de R$ 1.500 mais troféus para os melhores jogadores de truco de Barra Bonita.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 28 de abril.