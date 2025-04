Veja interdições programadas para esta quarta em Bauru

A Emdurb informa que diversas vias de Bauru terão interdições programadas nesta quarta-feira (9), para realização de serviços de sinalização viária e infraestrutura. As intervenções serão realizadas pelo Grupo de Operações de Trânsito (GOT), com início previsto para as 7h30.

Serão interditados o quarteirão 6 da Avenida Nossa Senhora de Fátima, para implantação de canaletas; o cruzamento das ruas Xingu com Voluntários da Pátria e o cruzamento das ruas Xingu com Benjamin Constant, ambos para pintura de faixa de pedestre; além do quarteirão 9 da Rua Antônio Pereira, onde será feita a pintura de legenda "Pare" e faixa amarela dupla.

A partir das 13h30, novas interdições ocorrerão no cruzamento das ruas Xingu com Constituição, também para pintura de faixa de pedestre, e no quarteirão 5 da Avenida Maria Ranieri, onde será feita a pintura de faixa de pedestre e da legenda "Devagar Escola".