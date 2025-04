À senhora prefeita

Longe de mim questionar sua forma de Administrar a Prefeitura de Bauru, com esse texto apenas pretendo, não só em meu nome, como dos demais servidores públicos municipais ativos e aposentados pela Funprev, fazer algumas ponderações no que diz respeito ao reajuste dos servidores em 2025.

Com o fim da validade do Decreto, os servidores da Prefeitura esperavam que pudessem ter alguma compensação nos próximos reajustes salariais em suas respectivas datas-base. Só que isso não aconteceu nos anos anteriores e também em 2025. A cada ano somente a pseudo inflação foi reposta, às vezes nem isso, fazendo com que nosso poder de compra chegasse, conforme dados oficiais, a 60% do anterior à epidemia.

Para nós, aposentados da Funprev, foi pior ainda, por não termos mais direito ao Vale Alimentação, nosso poder de compra chega a 50%, chegamos ao ponto de servidores com direito à aposentadoria abdicarem disso para não piorar ainda mais sua precária situação.

O que os servidores querem é muito simples, como disse acima, não questiono sua forma de administrar e suas dificuldades, cada um sabe "onde aperta o calo", queremos diálogo, que possamos sentar a uma mesa de negociação para que todos coloquem suas ideias, os servidores suas necessidades e a Administração, suas possibilidades. Um gesto simples, democrático, previsto na legislação, mas não concretizado em 2025.