Corinthians arranca empate do América de Cali

E foi aos 23 minutos que o América de Cali abriu o placar no Estádio Pascual Guerrero. Após cobrança de lateral, Balanta ficou com a bola na entrada da área. O volante enfiou para Luis Ramos dentro da área. O atacante cortou a marcação e bateu para o gol, sem chances para Donelli.

Logo na volta do intervalo, o Corinthians viu o América de Cali ampliar a vantagem no placar. Em lançamento para dentro da área, Félix Torres disputou com Luis Ramos e deixou a bola passar. Barrios recebeu sozinho dentro da área e finalizou na saída de Donelli. O Timão, porém, contou com sorte no lance, uma vez que Ramos estava impedido e interferiu diretamente na jogada do gol, anulado após checagem do VAR.

Com 20 minutos do segundo tempo, o Corinthians tentou com Carrillo, que finalizou no travessão. Em seguida, Yuri Alberto, que havia entrado há pouco. O camisa 9 recebeu na intermediária, cortou a marcação e finalizou sem perigo, por cima do gol. Um minuto depois, o América de Cali acertou a trave em cobrança de falta de Vergara.