Mais dois idosos morrem em decorrência da Covid-19 em Bauru

Mais dois idosos morreram em decorrência da Covid-19, neste ano, em Bauru. A Secretaria de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, também informou a ocorrência de 234 casos novos da doença, com investigação realizada entre 27 de fevereiro e 08 de abril.

No total, neste ano, são 854 casos confirmados, com seis óbitos. O último foi no dia 8 de março , quando um paciente com histórico de doença cardiovascular crônica e doença hematológica crônica não resistiu. Ele tinha duas doses da vacina, sendo a última em 2021.

Antes dele, no dia 28 de fevereiro, a Covid também tirou a vida de outro idoso com histórico de doença cardiovascular crônica e diabetes mellitus, com três doses da vacina, sendo a última em 2021.