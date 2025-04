Espetáculo gratuito de Páscoa será no sábado

A população de Arealva está convidada a prestigiar, gratuitamente, a apresentação do espetáculo Páscoa Encantada, que será encenado no próximo sábado (12), às 10h, na Praça Vereador Didimo Maulaz Silva. A iniciativa faz parte do projeto Teatreia 2, que fomenta a cultura, a arte e o entretenimento por meio de apresentações teatrais gratuitas. O evento é aberto a todos os interessados e promoverá uma manhã especial, com muito encanto e músicas para toda a família aproveitar, de crianças a idosos.

O Páscoa Encantada conta a história do Reino dos Ovos Mágicos, onde uma comunidade de coelhos prepara a Páscoa com um propósito especial: espalhar mensagens de amor, respeito e cuidado com a natureza. Liderados pelo sábio Coelho Aurélio, os personagens cantam canções alegres que ensinam o valor da harmonia com o meio ambiente. Nesse reino, os coelhos criam ovos mágicos de várias cores, e cada cor representa um sentimento bom. Por exemplo, o azul traz a paz, o amarelo espalha a alegria e o verde fortalece a esperança. No entanto, quando um desequilíbrio ameaça a floresta, os moradores aprendem que, para manter a magia viva, é preciso agir, plantando árvores, respeitando os animais e cuidando da Terra com carinho.

"É um espetáculo lúdico e emocionante", afirma Júlia Berwerth, produtora executiva do projeto Teatreia 2.