Jaú: CEI vai apurar repasses para saúde

Uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) irá apurar o cumprimento de contrapartidas previstas em contrato que devem ser feitas pela Unoeste à Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru). O requerimento pedindo a investigação, apresentado pelo vereador Dr. Paulo de Tarso, conta com oito assinaturas e foi lido na sessão da Câmara desta segunda-feira (7). O parlamentar presidirá a CEI, e os outros quatro membros serão definidos nos próximos dias. O grupo tem prazo de 120 dias, prorrogáveis por igual período, para a conclusão dos trabalhos.

Em resposta ao requerimento, o secretário de Saúde, José Aparecido Segura Ruiz, informou que os dados sobre as contrapartidas encontravam-se "divergentes", com notas faltando, e que processo foi aberto para regularização do patrimônio, já que não havia informações sobre os locais dos bens.

A administração disse, ainda, que aquisições foram suspensas em novembro de 2024; que havia solicitado à universidade planilhas com repasses feitos ao município, à Santa Casa e à Associação Beneficente Thereza Perlatti e que estava fazendo o inventário dos bens destinados às unidades de saúde.

Por considerar as respostas incompletas, Paulo de Tarso, que preside a Comissão de Saúde do Legislativo, apresentou um requerimento pedindo a convocação do secretário de Saúde para explicações detalhadas. Contudo, o documento não reuniu assinaturas necessárias e ele decidiu propor a CEI.