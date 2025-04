Caiado de olho no planalto

Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), no seu segundo mandato como governador de Goiás, com índice de 86% de aprovação de sua gestão, nesta sexta-feira, 4, na Bahia, fez o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência do País, em 2026. Formado em medicina, Caiado, com importante experiência parlamentar como deputado e senador e um dos que mais criticaram governos relapsos de Lula e Dilma, em sua carreira política jamais sofreu qualquer denúncia de corrupção, está de olho no Planalto.

Além de aplicar uma administração austera, melhora nos índices da educação pública e mais investimentos para o Estado, um dos pilares do governo Caiado está na segurança pública de implacável combate à criminalidade, derrubando verticalmente os índices em todo o Estado. Ou seja, como candidato ao Planalto, nada demagogo e populista, certamente, pela sua competência e experiência política, e ampla vivencia no Congresso, Ronaldo Caiado, pode engrandecer o debate na próxima campanha eleitoral.

E espantar de Brasília nomes que infestaram e trouxeram somente retrocesso ao País, como tipos Bolsonaro e Lula... E que outros bons nomes apareçam para que o eleitor finalmente tenha opções nas urnas de eleger um que dignifique as nossas instituições e coloque o Brasil na rota do desenvolvimento econômico e social...