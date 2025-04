Nota de apoio e solidariedade

Neste mundo passamos diuturnamente pelas lutas de classes, cientes de que quem produz as riquezas, o PIB, em nosso Brasil, são as trabalhadoras e trabalhadores, seja dos setores privado, público ou do campo.

Hoje, pela exploração da mão de obra no sistema neoliberal, o capitalismo impõe cada vez mais o arrocho salarial, que afeta particularmente o setor público, onde são disputadas as receitas entre os entes federativos com relação ao serviço público, cada vez mais sucateado.

Necessitamos urgentemente de um serviço público de qualidade para nossa sociedade, com maior valorização e qualificação dos servidores públicos, pois são essas trabalhadoras e trabalhadores que vão levar o acesso aos instrumentos das políticas públicas a todas e todos os cidadãos, aos grupos mais vulneráveis, tornando nossa sociedade mais igualitária e mais justa ao promover a justiça social.