A série 'Adolescência' assusta e faz pensar

Pois é, o mundo mudou. Numa velocidade vertiginosa, a tecnologia colocou, ao alcance do dedo das crianças, um mundo digital sedutor, perigoso, sem regras e sem limites. O que antes era consenso deixou de ser. Pornografia, por exemplo, era para maiores de 18 anos. Não é mais. Crianças jamais deveriam conversar com estranhos. Não devem mesmo, mas a sedutora pedofilia anda à espreita delas pelas sombras da internet. A tecnologia entrou no quarto das crianças. E com ela, a ansiedade por likes e compartilhamentos, a competição por selfies, a busca por aprovação e o bullying causador do medo, da angústia e da depressão. Não bastasse esse caos, somam-se ainda vozes digitais de "influencers" sugerindo comportamentos nem sempre desejáveis.

O drama ficcional "Adolescência", da Netflix, estreou recentemente batendo recordes assustadores de audiência, superando 66 milhões de espectadores. No enredo, um menino de 13 anos é acusado de matar a facadas uma colega de escola. Tamanha repercussão tem gerado debates acalorados e, agora, o governo do Reino Unido decidiu transmitir a minissérie gratuitamente nas escolas de ensino médio.

Perguntas básicas buscam os porquês da tragédia. Falharam os pais? Falhou a escola? E as redes sociais, o que têm com isso? Alguns sinais do enredo mais complicam do que explicam: o menino Jamie não vem de uma família desestruturada; não se trata de escola pobre de periferia; os pais são carinhosos e em casa nada falta. Culpá-los pelo desequilíbrio emocional do filho não faz sentido, afinal, a irmã é doce e afetiva. Por que só o menino problemático?