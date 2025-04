Arealva terá obra viária de R$ 1,2 mi

Arealva - Durante o lançamento do "São Paulo pra Toda Obra", programa de modernização do sistema rodoviário que terá investimentos de R$ 30 bilhões para melhorias em rodovias públicas e concedidas, o governo paulista autorizou, nesta quinta-feira (3), o início da recuperação da Estrada Manoel Rodrigues Alvarez, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), em uma extensão de 1,550 km, com recursos de R$ 1,2 milhão.

A obra faz parte de um pacote de 62 novas obras autorizadas pelo governador Tarcísio de Freitas, no total de R$ 1,04 bilhão. Dessas ordens de serviço, 61 são convênios para melhorias em estradas vicinais que beneficiam 70 municípios e uma é relativa à rodovia estadual SP-322, em Bebedouro.

Essas novas melhorias integram o "São Paulo pra Toda Obra", que também contempla obras concluídas nos anos de 2023 e 2024, intervenções em andamento e obras a serem lançadas ao longo da gestão. Na região de Bauru, segundo o governo estadual, o investimento é de R$ 1 bilhão em 78 obras.