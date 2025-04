Sorri-Bauru elege novo presidente

Evandro Ventrilho é cirurgião dentista e vem de dois mandatos como vice-presidente da Instituição. "É muita alegria assumir por indicação de um grande amigo e um excelente presidente que a Sorri teve. Espero estar à altura da expectativa do João e dar continuidade a todo esse trabalho que a Sorri faz por Bauru e região", afirma Ventrilho, que terá como vice o empresário Dinarte Batisteti, membro de longa data do Conselho.

Na noite da última segunda (31), o Conselho de Administração da Sorri-Bauru reuniu-se em Assembleia Anual para eleger sua nova formação. Depois de quase 33 anos, João Carlos de Almeida, o João Bidu, deixa a presidência da instituição. "Gostaria de agradecer a todos os conselheiros e principalmente à equipe maravilhosa da Sorri, que é a grande responsável pelo crescimento, pelos elogios e pela excelência dos serviços que prestamos. Minha eterna gratidão", diz João Bidu, que segue por perto, agora como conselheiro fiscal. Somando o período na presidência e como membro do Conselho, João está há 44 anos na entidade, que completará 49 anos de fundação no próximo mês de setembro.

A Sorri-Bauru mantém um Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica para atendimento a pessoas com deficiências física, auditiva, intelectual, múltipla e transtorno do espectro autista. Também faz a gestão da Estratégia Saúde da Família, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, com 21 equipes atuando em nove unidades da cidade.