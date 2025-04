Abertas as inscrições para o Dia do Cigano

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta segunda-feira (7) as inscrições para as atividades do Dia Nacional do Cigano em comemoração à cultura, às artes e ao saber do povo. As inscrições vão ficar abertas até o dia 18 de abril, são gratuitas e podem ser feitas no link https://forms.gle/Lkxq2S9mXswsBFiG7

O evento será realizado no dia 11 de maio, a partir das 18h, no Parque Vitória Régia, e contará com barracas de artes místicas ciganas, culinária, indumentária, artesanato entre outros itens que expressem a cultura, as artes e os saberes ciganos. Além, é claro, da dança e da música cigana. A realização é da Divisão de Bibliotecas e da Divisão de Ensino às Artes (DEA) da Secretaria de Cultura.

O dia 24 de maio foi instituído como Dia Nacional do Cigano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006, mesma data em que é comemorado também o Dia da Padroeira dos Povos Ciganos, Santa Sara Kali. Não há necessidade de ascendência cigana para participar das atividades.