Sesc Bauru apresenta Spok Quinteto

Na noite deste sábado (5), às 20h, o Spok Quinteto apresenta um repertório predominantemente instrumental com clássicos da música nordestina, no Auditório do Sesc Bauru. Os ingressos à venda.

Com arranjos jazzísticos assinados pelo maestro Spok, o show explora a riqueza dos ritmos do nordeste brasileiro, especialmente o frevo. Liderado pelo Maestro Spok, o Spok Quinteto conta também com Renato bandeira (guitarra e viola), Beto Hortis (sanfona), Helio Silva (baixo) e Adelson Silva (bateria).

Spok é maestro, instrumentista, arranjador e diretor musical da SpokFrevo Orquestra. Criador do Instituto Passo de Anjo (PE), o maestro promove a formação artística de crianças e adolescentes, fortalecendo a conexão com a cultura pernambucana. Com mais de 30 anos de carreira, ele lançou três álbuns com sua orquestra ("Passo de Anjo", "Ninho de Vespa", e "Frevo Sanfonado") e um DVD ao vivo, consolidando-se como um dos principais nomes da música instrumental brasileira.