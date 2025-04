'Projeto Caça Asteroides' será realizado em Bauru

O projeto é voltado para estudantes do ensino médio e graduação que tenham interesse em astronomia, ciência de dados e exploração espacial. Como cientistas cidadãos, os inscritos selecionados terão acesso a imagens reais do espaço para analisar e contribuir com descobertas astronômicas originais.

Várias instituições do mundo participam da proposta. Neste ano, uma ação coordenada pela Unesp de Guaratinguetá, nomeada de Cosmo Tupi, envolveu diversos campi de modo que o evento ocorrerá simultaneamente em várias cidades do estado de São Paulo.

Iniciativa coordenada pela Nasa, o "Projeto Caça Asteroides" oferece aos interessados a oportunidade única de participar da descoberta destes fragmentos de rocha ou metal. Em Bauru, o Observatório de Astronomia da Unesp representa a iniciativa e coordena as atividades.

No entanto, como as vagas são limitadas, o observatório quer conhecer melhor os candidatos que se inscreverem. O interessado deve preencher o formulário de inscrição com atenção e capricho, especialmente ao descrever a motivação para participar.

O objetivo é levantar o que inspira o candidato a explorar o universo e como pretende contribuir para essa jornada científica. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de abril. Os participantes desenvolvem o projeto no seu próprio ritmo, analisando ao longo dos meses as imagens que a Nasa ainda vai liberar, ainda sem data definida.