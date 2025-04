No dia 3 de fevereiro de 2025, ao serem empossados, os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, nos encheram de esperança ao anunciarem, democraticamente, seguir rigorosamente o conteúdo constitucional, objetivando o equilíbrio entre os Três Poderes, cada qual no seu quadrado, limitando-se à sua função específica, sem interferir na dos demais.

A Constituição brasileira é o principal Norte a ser seguido para que haja paz, respeito e harmonia.

O desacerto com a insegurança jurídica e os excessivos dispêndios, exige correção pelo Poder Legislativo.