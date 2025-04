Agência bancária é assaltada em Bauru nesta segunda-feira; VÍDEO

Uma agência do Banco do Brasil foi assaltada na tarde desta segunda-feira (7) no Núcleo Mary Dota, em Bauru, e pessoas que estavam no estabelecimento foram confinadas pelos criminosos em uma sala. O roubo foi registrado na unidade localizada na quadra 10 da avenida Doutor Marcos de Paula Raphael.

As informações foram prestadas preliminarmente pela Polícia Militar. Extraoficialmente, há relatos de que os assaltantes subtraíram malotes da agência e fugiram pelo telhado. Em seguida, teriam entrado em um carro e trocado de veículo em direção à rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga.

O primeiro automóvel teria sido incendiado pelo bando. O JCNET acompanha o caso e atualizará esta matéria assim que novos detalhes da ocorrência forem confirmados pelas autoridades.