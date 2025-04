Homem desrosqueia válvula de botijão para explodir casa em Bauru

“Vai (sic) morrer nós dois”. Foi o que afirmou à companheira um homem de 35 anos, que desrosqueou a válvula de um botijão, ateou fogo em um papel e o colocou próximo ao gás para explodir a casa onde estavam, na noite deste sábado (5), no núcleo Octávio Rasi, em Bauru.

A ameaça foi feita durante uma discussão entre o casal relacionada à pensão que ele devia à ex-mulher, consta em boletim de ocorrência (BO). A vítima, então, pediu que autor fosse embora da casa. Irritado, o homem foi para a sala, jogou a TV e a geladeira no chão e depois foi até o fogão e acendeu as bocas, aponta o BO.

De acordo com o documento, a vítima conseguiu fechá-las porque foi para cima dele, mas foi empurrada e sofreu um ferimento no braço. Na sequência, ele ameaçou colocar fogo na casa. Com medo de uma explosão, ela saiu correndo para a rua e ligou para a Polícia Militar com o celular.