A política e suas nuances

Existem coisas inexplicáveis nesse mundo e a política é uma delas. Quando bem feita, pode levar a muitas coisas boas, mal executada, pode levar ao caos. Não existe nada pior que o "imediatismo politico", a verdade demora mas aparece.

Aqui na terrinha vemos muitas discussões importantes serem deixadas de lado pela Câmara para "discutir" picuinhas políticas. Temas sérios e necessários como o término da Estação de Tratamento de Esgoto, falta de água, ruas esburacadas, PCCS e aumento dos servidores, piso do Magistério e saúde, Plano Diretor, enchentes, Cohab, Funprev e Emdurb, invasão e furtos nas escolas, câmeras de segurança, falta de vagas em escolas e hospitais, trânsito caótico, PPP da Iluminação, cumprimento de prazos do Artigo 18 e celeridade em aprovação de Projetos, entre outros, estão "caminhando a passos lentos", porque nossos representantes no Legislativo perdem muito tempo discutindo e votando nomes de ruas, praças e outras honrarias.

A bola de vez é a possível cassação de um vVereador por ter, supostamente, retrucado ofensas em uma das sessões legislativas. Me desculpem pela sinceridade, esse processo para mim não se trata apenas por "falta de ética ou decoro parlamentar", é mais político do que qualquer coisa, as sessões hoje são transmitidas via Internet, Rádio e TV, o acesso é irrestrito, toda Bauru está vendo isso, menos quem deveria.