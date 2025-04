A raiva contra as mulheres

A única orientação que os pais recebem dos educadores e psicólogos é de não se utilizarem de tom autoritário e nem demonizar as redes. No caso, a série mostra que os pais do menino Jamie, o acusado, simples encanador, nunca foi violento e a mãe sempre o cobriu de carinho. Quando percebia luz acesa no quarto do filho, altas horas, levantava para pedir que dormisse para acordar disposto, cedinho.

As estatísticas revelam que os brasileiros passam mais de 9 horas online, por dia. Agora tentam proibir celulares nas escolas. Começam a surgir as primeiras ferramentas que permitem aos responsáveis monitorarem e gerenciarem o que os filhos fazem no celular.

Um desses "parental control" permite que o conteúdo do aparelho do menor seja replicado para outro aparelho, bloqueando aplicativos ou restringindo acesso a determinados conteúdos. O valor anual do uso do aplicativo é de quase R$ 350.