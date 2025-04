Naira Pennacchi abre exposição 'Lições da Pedra' em Botucatu

A artista mineira Naira Pennacchi, hoje residente entre Ribeirão Preto e Lisboa, abre a exposição Lições da Pedra, com curadoria de Mario Gioia, na Pinacoteca - Forum das Artes de Botucatu, neste sábado (5), a partir das 15h. Na mostra, mais de 20 trabalhos da artista, muitos deles inéditos, apresentam olhares de Naira sobre as realidades interioranas e a pesquisa sobre a ancestralidade em diversos suportes e trabalhos, em sua maior parte inéditos.

Entre a produção em pinturas presentes na exposição, estão as características telas nas quais Naira deposita pigmentos endurecidos, próximos a sua validade, sobre chassis montados com teleiros. A série que dá nome à exposição é inédita e conta com vídeos, objetos, instalações escultóricas e sonoras. A pinacoteca fica na rua General Telles, 1040. Horário da abertura: 15h. Telefone: (14) 3811-1470. Nesta sexta (4), ela também lança o livro autoral que reúne toda sua produção, com textos de Ana Avelar e Bianca Coutinho Dias, na SP-Arte, no pavilhão do Ibirapuera.