‘Corpo História’ leva dança contemporânea ao Sesc Bauru

Tendo como pano de fundo a história da expansão territorial paulista a partir das estradas de ferro, o espetáculo 'Corpo História' da Companhia OBS de Dança, toma conta do palco do Sesc Bauru na noite de sexta-feira (4), às 20h. A apresentação acontece no auditório da unidade e os ingressos estão à venda.

O interior paulista foi atravessado pelas estradas de ferro, carregando consigo massacre, lua e escravidão aos povos originários destas terras. Debruçando-se na história que de diversas maneiras é apagada ou recontada de maneira distante da realidade, 'Corpo História' se coloca em movimento.

O espetáculo de dança contemporâneo parte da pesquisa e construção coreográfica coletiva dos bailarinos que contam suas dores e contribuem à narrativa principal histórica. A obra do músico multi-instrumentista Zé Renato Gimenez compõe a construção artística com elementos indígenas, ambientando a proposta cênica de maneira sensorial. Os ingressos estão à venda on-line em centralrelacionamento.sescsp.org.br ou no app Credencial Sesc SP e; presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).