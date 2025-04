Mês da Cultura Indígena será aberto nesta sexta em Avaí

Além do evento de abertura das comemorações, organizado pela Prefeitura de Avaí e aldeias, algumas delas também prepararam programação própria para marcar o Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril.

A programação do mês dedicado à cultura indígena será aberta nesta sexta-feira (4), às 8h, no Estádio Municipal Antônio José Andrade, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), com apresentações de integrantes das Aldeias Kopenoti, Ekeruá, Nimuendaju e Tereguá, da Terra de Araribá, e exposição de artesanato indígena.

Na Aldeia Kopenoti, as atividades começam no dia 14 e seguem até o dia 19. Nos dias 14, 15, 16 e 17, serão realizadas vivências das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, com passeios ecológicos, oficinas culturais e de meio ambiente e exposição e venda de artesanato.

"É muito importante que as escolas públicas da região se mobilizem para participar, levando os alunos para terem uma experiência e vivenciarem apresentações culturais, exposição de artesanatos e jogos indígenas", ressalta o cacique Chicão Terena. Inscrições podem ser feitas pelo (14) 99613-5643 e (14) 99669-7841.

No dia 18, a partir das 20h, ocorre a noite cultural, com danças tradicionais e vivência ancestral. No dia 19, às 9h, serão realizadas as apresentações da Siputerena e da Híyokena kipâ'e, respectivamente, danças tradicionais das mulheres e dos homens do povo terena.