Teocracia da Dominação e a Política do Atraso

As necessidades são muitas e abrem uma extensa pauta de grandes temas, que merecem um olhar por parte do Poder Público.

Nos últimos tempos, a educação pública tem padecido diante do descaso da administração municipal, seja pelas compras equivocadas que desconsideram as necessidades de quem vive o dia a dia da sala de aula, seja pelas condições precárias de boa parte dos prédios escolares, que também tem sido alvo de assaltos e vandalismo pela ausência de segurança, seja pela desvalorização dos servidores que lutam por condições dignas.

As escolas municipais são reconhecidas pela qualidade do ensino oferecido às nossas crianças e jovens, resultado do empenho de profissionais que, mesmo diante das dificuldades, exercem seu trabalho com excelência, compromisso e paixão.

Diante desse cenário, fomos surpreendidos pela "brilhante" ideia de um parlamentar que julgou como prioridade fiscalizar as nossas escolas que, na sua visão míope, estariam disseminando músicas com conteúdo pornográfico e violento.

Esse absurdo foi materializado por meio de um projeto de lei da Câmara Municipal, publicado no Diário Oficial do dia 03/04/2025. Talvez sua imaginação tenha sido instigada pelas caixas de som que brilham no escuro, entregues aos montes nas unidades escolares...

Se o parlamentar (que, por ironia, é presidente da Comissão de Educação) investisse parte do tempo de seu mandato para visitar nossas escolas e conhecer de perto a realidade objetiva do Sistema Municipal de Ensino, certamente constataria in loco o belíssimo trabalho dos nossos educadores.