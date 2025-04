Mercado Municipal

Assim, o prof. Artigas veio e trouxe consigo um grupo de alunos para ajudá-lo no árduo mister. Dentre os alunos estava o bauruense Jurandyr Bueno Filho que, tempos depois, convidado pelo sucessor do dr. Nuno, o prefeito Alcides Franciscato, se dispôs a detalhar as sugestões do mestre Artigas.

Jurandyr Filho, já arquiteto e urbanista formado na FAU/USP, aluno aplicado de Artigas, com a autorização do prefeito Franciscato, criou o Escritório Técnico que veio a funcionar ao lado do Gabinete do prefeito, passando a responder pela esmagadora maioria dos projetos municipais.

Para tanto, Jurandyr recrutou dentre os funcionários municipais os que desempenhavam funções semelhantes em locais distintos da Administração. Assim, o Escritório Técnico com Jurandyr à frente passou a contar com Adelmo Bertussi, Delmar Baptista, Gerson de Almeida e Ademir Brunhelli, para responder por todos os projetos viários, bem como edifícios das áreas da saúde, educação e assistência social a serem implantados no período Franciscato e depois Coube e Sbeghen. O Escritório Técnico economizou milhões em projetos para o município.