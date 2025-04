Bauru teve apenas 61% da chuva esperada para março

O mês de março em Bauru registrou apenas 61% da chuva esperada para o período, de acordo com levantamento da meteorologista Zildene Pedrosa Emídio, do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Segundo ela, além de seco, o mês foi quente, com calor intenso em vários dias.

A média de precipitação esperada para Bauru era de 136 milímetros, mas o acumulado foi de apenas 82,8 mm. Os volumes mais significativos foram 30,5 mm no dia 26 e 25,9 mm no dia 15. Nos demais, os registros ficaram abaixo de 10 mm.

Abril

Ainda segundo o instituto, para abril, a previsão indica que as chuvas devem permanecer abaixo da média, exceto na faixa leste do estado de São Paulo, onde os acumulados tendem a ficar acima. As temperaturas continuarão acima da climatologia do período, mas a entrada de massas de ar frio, que poderão reduzir as temperaturas ao longo do mês, não está descartada.