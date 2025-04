Casa onde moravam mãe e filha pega fogo em Bauru

Uma casa onde moravam uma mulher e sua filha pequena pegou fogo na noite desta terça-feira (2), na quadra 1 da rua Moacyr Zelindo Passoni, Vila Alto Paraíso, em Bauru. O incêndio começou por volta das 22h, enquanto elas estavam fora. Por isso, não houve feridos.



No boletim de ocorrência, a vítima relatou que, ao chegar no imóvel, que na verdade trata-se de um conjunto de três casinhas no mesmo terreno, se deparou com o fogo e com vizinhos exaltados. Eles apontaram para ela e para os policiais presentes quem teria ateado fogo na residência. A pessoa em questão é procurada pela Polícia Civil, que investiga o caso. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas.