Bauru ganha três Mestres Nacionais de Xadrez

A cidade de Bauru ganhou mais três Mestres Nacionais (MN) de Xadrez: as meninas Caroline Higuchi e Yasmin Gonçalves, de 14 e 9 anos, e o professor Eric Piassi. O trio integra a equipe Xadrez Bauru, que tem apoio da Semel e atua em polos da cidade, entre eles o Bauru Tênis Clube. No BTC, inclusive, Piassi coordena as competições e o centro de treinamento do jogo de tabuleiro.



A façanha aconteceu após a participação deles no Campeonato Sudeste Absoluto, na cidade de Pindamonhangaba, entre 20 e 23 de março. Aproximadamente 100 jogadores disputaram o campeonato de altíssimo nível, e cada um dos três sagrou-se campeão em suas respectivas categorias.



A graduação de Mestre Nacional é um título concedido por federações nacionais de xadrez a enxadristas que alcançam um determinado nível técnico e de pontuação.



“Essa conquista significa que você é reconhecido como um mestre do xadrez no Brasil inteiro. É a primeira vez que acontece de duas meninas ganharem. Nunca o feminino tinha vencido. E eu consegui conquistar o meu também”, comentou Eric Piassi.



O professor acrescenta que essa graduação mostra o trabalho e a força do xadrez bauruense.



Bauru conta com mais quatro Mestres Nacionais: Victor Buriti, Guilherme Nunes, Alan Duarte e Denrick Cabral. No xadrez, também existem outras graduações, como a de Mestre Internacional e a de Grande Mestre.