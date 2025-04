Ibitinga e região se preparam para a Via Sacra ao vivo

A encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo em Ibitinga (90 quilômetros de Bauru), protagonizada pelo Grupo de Teatro Bom Jesus, completa 44 anos em 2025. Além da tradicional apresentação no Pavilhão de Exposições da cidade, a Via Sacra ao vivo também contará com exibições especiais no Teatro Municipal e nas cidades de Araraquara e de Arealva.



O personagem principal, em mais uma edição, será vivido pelo ator Robinson Pinheiro, que completou 70 anos nesta terça-feira (1). "A Via Sacra, para mim, é uma paixão", define. Ao lado de aproximadamente 115 figurantes, ele promete entregar ao público um espetáculo de luzes, efeitos especiais e muita emoção, e com novidades nos cenários e figurinos.



Dentre as peças atualizadas, de acordo com o ator, estão a túnica de Jesus, a armadura dos soldados romanos, as vestes dos sacerdotes judeus e de Pôncio Pilatos e o manto de Maria. Além disso, o Palácio de Pilatos foi remodelado e ampliado, passando a contar com estrutura de 20 metros de comprimento, que fica a uma distância de dois metros do chão.



O ator conta que a cena da crucificação também foi modificada. "A cruz era erguida nos braços. E era uma dificuldade danada", revela. "Agora, a cruz já está presa no suporte que fica em cima do palco. E o pessoal vai puxar essa cruz com cordas. Vai dar uma dinâmica muito bonita. E na parte da ressurreição, eu tenho medo de altura, mas vou subir 14 metros".

Programação

A agenda do Grupo de Teatro Bom Jesus começa neste sábado (5), às 19h30, com a Via Sacra ao vivo em Araraquara, no interior da Basílica de São Bento.



No dia 12, às 20h, o palco da encenação será o Estádio Municipal Nicolau Juliano Nicolielo, em Arealva. Antes, às 19h, uma missa campal será celebrada pelo padre Romildo Alceu da Silva, pároco da Paróquia de Santa Catarina de Alexandria. A entrada é um quilo de alimento não perecível e tudo o que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Arealva.



No dia 16, serão duas apresentações no Teatro Municipal "Darcy de Biazi" de Ibitinga, às 19h30 e às 21h. O espaço tem capacidade para 433 pessoas e os ingressos deverão ser trocados antecipadamente, nos dias 14 e 15, por um quilo de alimento não perecível para doação ao Fundo Social de Solidariedade de Ibitinga.



No dia 17, às 19h30, o grupo apresenta a Santa Ceia durante missa celebrada pelo padre André Elias Pires na Igreja Matriz Paroquial Santa Tereza d'Ávila, também em Ibitinga.



No dia 18, sexta-feira Santa, às 21h30, a Via Sacra ao vivo será realizada no Pavilhão de Exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes. Antes, às 20h, haverá show com a banda Doce Veneno. Neste dia, a entrada também será um quilo de alimento não perecível.