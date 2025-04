'Associação Bauruense de Amor Exigente' é inaugurada

Com o compromisso de prevenção, recuperação e a reinserção social, relacionados com a dependência química, bem como apoio as famílias com comportamento inadequado de seus membros, foi criado no último final de semana a Associação Bauruense de Amor Exigente (Abae).



A criação da Abae representa um marco importante para os familiares que poderão total acesso a filosofia e metodologia que é norteada há 41 anos pelo Federação de Amor Exigente - FEAE. A Cerimônia de Fundação ocorreu no dia 29 de março de 2025, reunindo a nova diretoria e os voluntários. A partir de agora, a Associação atenderá às terças-feiras, a partir das 20h, na rua Oliciar de Oliveira Guimarães, 10-60, Jardim América.