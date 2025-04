Mostra 'Rindo no Mudo' homenageia comédias dos anos 1920

Neste mês de abril, o Sesc Bauru presta uma homenagem às clássicas comédias mudas da década de 1920, que marcaram a história do cinema. A mostra "Rindo do Mudo" traz exibições analógicas em película 16mm de longas e curtas clássicos. O espectador terá contato com a arte do riso sem palavras, celebrando o legado dos grandes mestres da época, como Charles Chaplin, Buster Keaton e Harold Lloyd.



A exibição contempla bate-papos interativos com nomes como o crítico e cineasta Paolo Gregori e apresenta também o CinePiano com o pianista Tony Berchmans executando ao vivo a trilha sonora do filme O Circo.



Confira a programação:



a"Sete Oportunidades" - Diretor: Buster Keaton | EUA | 1925 | 63min - Em seu aniversário de 27 anos, Jimmie, um rapaz que está passando por dificuldades financeiras, descobre que seu avô lhe deixou uma herança de 7 milhões de dólares com a condição de estar casado às 7 horas da noite naquele mesmo dia e tem poucas horas para encontrar uma noiva. Quinta, dia 3, às 19h30. Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação Livre.



aCinePiano: "O Circo" - Diretir Charlie Chaplin | EUA | 1928 | 70min - Com Tony Berchmans, pianista - Uma experiência audiovisual única, com projeção em 16mm e música ao vivo, do clássico "O Circo" (1928) de Charles Chaplin. O filme narra a história de um vagabundo que, após uma confusão, entra sem querer no picadeiro de um circo e, graças ao sucesso de suas trapalhadas, é contratado pelo dono como atração principal. Dia 10, às 19h30. Auditório. Valores: R$ 8,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 12,00 (meia entrada) e R$24,00 (inteira) para os demais interessados. Vendas on-line em sescsp.org.br/bauru ou no App Credencial SescSP e, presencialmente, nas bilheterias da Unidade. Classificação Livre.



a "O Homem Mosca" - Diretir Sam Taylor, Fred C. Newmeyer | EUA | 1923 | 73min



Em 1922, o jovem inexperiente Harold tomou uma decisão: abandonar sua pequena cidade natal, no interior, e partir para a cidade grande em busca de sucesso profissional. Depois de um tempo, finalmente consegue um emprego como vendedor em uma grande loja de departamentos, sem imaginar que este seria o início de muitas aventuras e que algumas poderiam até causar sua morte. Dia 15, terça-feira, às 19h30. Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação Livre.



aCine Curtas Cômicos - Com Cine16 Projetos Culturais em Cinema e Paolo Gregori, crítico e cineasta - Nessa sessão especial são exibidos em projeção 16mm os clássicos curtas-metragens da comédia muda: Max Pedicure (1914), Fatty and Mabel Adrift (1916), Double Whoopie - O Gordo e o Magro (1929) e Soldier Man (1926).



Após a sessão acontece um bate-papo com o cineasta, ator, professor e crítico de cinema Paolo Gregori. Dia 24, quinta, 19h30. Auditório. Grátis. Os ingressos podem ser garantidos no dia da exibição, a partir das 14h, no App Credencial Sesc SP ou em centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, às 18h30. Classificação Livre.



Serviço

O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado das 10h às 19h; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.