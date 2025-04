Botucatu: festa dos 170 anos começa nesta sexta

Botucatu (100 quilômetros de Bauru) completa 170 anos no dia 14 de abril. Para celebrar a data, a prefeitura preparou uma programação especial que terá início já nesta sexta-feira (4), com a apresentação de artistas locais na avenida do Fórum.



A festa será aberta às 18h30, com a banda D'Arunda, que tocará ritmos da música afro-brasileira. Às 19h45, quem se apresenta é Brown Town, com clássicos que vão do Soul dos anos 70 ao R&B dos anos 2000. Às 21h, a dupla Dubrô promete um show especial, com banda, bailarinos, músicas autorais e sucessos da música nacional.



As festividades seguem até dia 14. Aos sábados e domingos, e também no feriado do dia 14, artistas locais irão se apresentar a partir das 14h. Entre os dias 7 e 11, os shows terão início às 18h.



No dia 5, a noite será de pop rock, com Paulo Miklos (ex-Titãs), Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu, Orquestra Sinfônica Lyra Mojimiriana e maestro Carlos Lima. No domingo (6), haverá noite gospel, com Thiago Brado. No dia 12, a noite também será gospel, com Paulo César Baruk. No dia 13, a programação será de pagode e samba, com Pixote. No dia 14, quem sobe ao palco é a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.