Ricardo Z. Olivatto

O primeiro contato com eng. Ricardo foi na Secretaria de Obras. Certo dia chegou uma solicitação de ajustes na creche municipal Gloria atrás do Tauste Duque. Uma creche itinerante que vivia em prédios alugados e com ajustes à fazer. Meu filho João estudou lá na pré escola. Falei para ele que precisava agendar o carro com motorista.



Ele falou: vamos lá agora com meu carro. Um homem extremamente gentil, bonito, generoso e bem humorado, sempre com sorriso e abraço. Conhecia muito bem a iniciativa privada onde time is money mas não deixou de agir com sua filosofia proativa na burocrática prefeitura.



O desaparecimento repentino de uma pessoa desse caráter, que com certeza era um excelente filho, marido, pai e amigo, deixa um vazio e questões sem resposta que serão amenizadas pela saudade, causos e preces.



A certeza de que a alma é imortal e que todos farão sua páscoa nos faz imaginar que Deus estava precisando de um bom engenheiro para ajustes em sua obra prima celestial. Segue na luz, na paz e no amor amigo Ricardo. Deus conforte sua família e amigos. Até um dia. Vida que segue aqui e acolá.