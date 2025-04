Asfalto em avenida

A recente readequação asfáltica da avenida Rodrigues Alves em Bauru tem gerado questionamentos sobre a real necessidade dessa obra, considerando que há diversas outras ruas em condições muito piores ou até mesmo sem asfalto na cidade.



O investimento feito na avenida poderia ser melhor aplicado na recuperação de vias que realmente necessitam de reparos urgentes, beneficiando um número maior de cidadãos que enfrentam diariamente dificuldades devido a buracos, lama e falta de infraestrutura.



Além disso, as obras estão sendo realizadas durante o dia, o que impacta significativamente o trânsito da região. A avenida Rodrigues Alves é uma das principais vias da cidade, com grande fluxo de veículos, e as interdições têm causado congestionamentos e transtornos aos motoristas e comerciantes locais.



Uma solução mais sensata seria a realização das obras em horário noturno, minimizando os impactos no tráfego e garantindo que os condutores possam circular com mais fluidez.



Diante disso, a administração municipal deveria reavaliar suas prioridades e direcionar os recursos públicos para onde há real necessidade, atendendo bairros e ruas que ainda aguardam pavimentação ou manutenção adequada.



A população espera que as decisões sejam tomadas com responsabilidade e que o dinheiro público seja investido de forma eficiente e justa para toda a cidade.