Entrelinhas

Reviravolta



A reviravolta em torno da Comissão Processante (CP) contra o vereador Eduardo Borgo (Novo) pegou muita gente de surpresa - inclusive o próprio vereador. Membros da base e até da oposição admitiram que ninguém havia analisado até então se as provas anexadas na denúncia eram ou não acessíveis. Nem os links nem os arquivos acostados na representação abriam, como alertou a vereadora Estela Almagro (leia mais na página 3).



Diga lá...



Num Brasil tão polarizado, aliás, não deixa de chamar atenção o fato de que o vereador Borgo, apoiador de carteirinha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tenha sido "salvo" por ninguém menos do que Estela Almagro, figura de longa data do PT de Lula. São coisas da política...



Reunião 1



A Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Bauru se reuniu nesta terça-feira (1) com o presidente do colegiado homônimo da subseção bauruense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado Jorge Moura. Na pauta, a intolerância religiosa no município após recente ataque a uma liderança da Umbanda.



Reunião 2



Segundo o vereador Sandro Bussola (MDB), que preside o colegiado no Legislativo, uma audiência pública será convocada para o dia 3 de maio para discutir o assunto - sobre o qual ele manifestou preocupação. "Um debate importantíssimo", definiu Bussola à coluna nesta terça-feira.



Incômodo 1



Embora digam que o parecer do Ministério Público (MP) pedindo a rejeição da liminar na ação proposta pela oposição contra a Mesa Diretora (leia mais na página 4) já fosse parcialmente esperado, autores da medida se mostraram incomodados com a manifestação do promotor Enilson Komono sobre o tema.



Incômodo 2



Sobretudo porque, ao mencionar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que veda ao Poder Judiciário intervir em questões regimentais, consideradas internas ao poder constituído, o parecer não menciona a exceção à regra: a intervenção é indevida "quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo".



Emenda



O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) indicou R$ 1 milhão em emendas para a Secretaria de Saúde de Bauru, valor que deverá ser pago ainda neste mês. O parlamentar estadual tem visitado com frequência Bauru, onde tem amigos pessoais.