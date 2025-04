Botequim abre as portas com o objetivo de fomentar o samba

O "Botequim Seu Zé" abriu as portas em Bauru com a promessa de fomentar a cultura do samba na cidade. Sócios do estabelecimento inaugurado em 16 de fevereiro, Tobias Terceiro, Alef Oliveira e Andrey Suzuki são membros da agremiação Estação Primeiro de Agosto e também idealizaram o estabelecimento como endereço para atividades artísticas. Aos domingos, inclusive, o bar vai reunir os que apreciam karaokê.



De acordo com Tobias Terceiro, o espaço ainda será palco para exposições de trabalhos, saraus e eventos de artistas de Bauru e região. "Sentimos carência de um estabelecimento dedicado a celebrar a cultura afro-brasileira. Então, criamos o 'Botequim Seu Zé'. Nossa proposta é dispor de um lugar seguro para descontrairmos e assumirmos nossas bandeiras e crenças", salienta.



O nome do bar cultural homenageia Zé Pilintra, uma entidade espiritual da Umbanda que simboliza a resistência e o carisma. Tobias argumenta que, em Bauru, apesar de existir mais de mil terreiros cadastrados, os frequentadores ainda têm medo de assumir a religião devido ao preconceito.



O estabelecimento funciona de terça-feira a domingo, a partir das 18h, e a agitação no salão ocorre principalmente às sextas-feiras e sábados, quando há música ao vivo e, aos domingos, o karaokê e a discotecagem. Fica na Rua Anhanguera, 9-81. Mais informações no Instagram @seuzeculturaebar.