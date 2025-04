'Emprega Mais Agudos': mais de 1.500 candidatos

O primeiro "Emprega Mais Agudos", realizado neste sábado (29), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), com a oferta de mais de 700 vagas de emprego e participação de mais de 15 empresas locais e da região, atraiu cerca de 1.500 candidatos, que tiveram a chance de entregar seus currículos diretamente aos contratantes e, em muitos casos, já saíram empregados.



A ação foi promovida pela Diretoria Municipal de Desenvolvimento com o objetivo de conectar trabalhadores e empregadores. "Nosso compromisso é gerar oportunidades e fortalecer a economia da nossa cidade. Ver tantas pessoas saindo daqui com um emprego nos motiva a continuar investindo nesse tipo de iniciativa", ressaltou o prefeito Rafael Lima.