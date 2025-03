Mostra de Adriana Rocha na Pinacoteca

A Pinacoteca de Bauru recebe, a partir do dia 4 de abril, próxima sexta-feira, a exposição 'Outras Margens', da artista visual Adriana Rocha. Inédita na cidade, a mostra ficará disponível até dia 4 de junho, com visitação de segunda a sexta das 9h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, na Casa Ponce Paz, na rua Antonio Alves, 9-10. Nesta exposição, a artista apresenta um recorte dos últimos anos de sua produção, em que o olhar sobre a natureza está presente em todas as séries desenvolvidas, pensando-a como um contraponto ao apagamento que se vive nos grandes centros.