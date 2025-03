Pederneiras faz ação itinerante para os pets

Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) lançou o projeto "Quintou, o veterinário chegou", com atendimento veterinário gratuito nos bairros e distritos, incluindo serviços de atendimento clínico, vacinação e aplicação de vermífugos.



O atendimento é sempre às quintas-feiras, das 13h às 16h. Os interessados devem levar seus animais aos locais indicados no dia e horário marcados. Não é necessário agendamento.

A ação começou no Distrito de Vanglória. Nesta quinta (27), foi a vez do Distrito de Guaianás. No dia 3 de abril, as equipes estarão no Centro Comunitário do Distrito de Santelmo. No dia 10, o atendimento será no Centro Comunitário do Cidade Nova.