Castelinho tem alça fechada para obra em Botucatu

Botucatu - A Concessionária Rodovias do Tietê iniciou, nesta terça-feira (25), nova etapa das obras do Complexo Botucatu, localizado entre as rodovias Professor João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, e Marechal Rondon (SP-300). Nesta fase, foi necessária a interdição temporária da alça usada pelos motoristas que trafegam pela SP-209, sentido Castelo Branco, e desejam acessar a SP-300, sentido Bauru.



Para garantir a fluidez do tráfego, os condutores podem utilizar as demais alças do dispositivo para realizar o retorno. A previsão é de que a interdição dure cerca de 30 dias, período necessário para o avanço das obras de implantação das novas marginais da rodovia SP-209.