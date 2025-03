Botucatu ganha espaço de economia criativa

Será inaugurado neste sábado (29), na Praça Rubião Júnior (Praça da Catedral), no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), o Vilarejo, um espaço especial de economia criativa que promete transformar a cena cultural da região. O projeto é resultante da união do trabalho individualizado de quatro mulheres em torno da arte, moda, sustentabilidade e literatura antirracista. O espaço funcionará das 9h às 19h e, para marcar a inauguração, estão programadas atividades como contação de história (10h); apresentação de Geh Paes Quinteto (16h); exposição de fotos "Deuses, Mitos e Detritos", de Malu Ornelas; e exposição de fotos "Aves de Botucatu", de diversos autores locais; além de apresentações de Djs o dia todo.



Instalado em um casarão centenário no coração da cidade, o local busca ser um espaço multicultural de encontro e promoção da arte, da cultura e do respeito à diversidade. Nele, também funciona uma loja colaborativa que fortalece pequenas iniciativas, conectando talentos e incentivando a economia criativa. No Vilarejo, ocupando outras salas do casarão, estão uma marca especial de roupas chamada Trópicca, o brecho MinaRetrô, o Villa Café food truck e uma editora de livros infantis chamada Piraporiando. Além de trazer cultura, um dos propósitos também é fomentar a sustentabilidade, a geração de renda e a valorização das identidades por meio de atividades como exposições de antiguidades, upcycling de roupas, projeções de filmes culturais e eventos que apoiam o combate aos preconceitos.