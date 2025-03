Luso promove a 5ª edição da Noite do Flashback

Quem nunca ouviu o refrão "I've had the time of my life" e logo veio à memória "um flash", embalado pelos "passinhos" dos anos 80? Para relembrar essa e outras músicas direto do túnel do tempo, a Luso Bauru promove a 5ª edição da Noite do Flashback.



A festa, que tornou-se uma tradição na Associação Luso Brasileira de Bauru, será realizada no dia 12 de abril, um sábado, a partir das 21h, no Salão Social do clube. No comando do som, o DJ Alfredo promete agitar a pista, com as músicas favoritas dos anos 1970, 1980 e 1990, e os hits que marcaram época.

"Tenho certeza que a 5ª edição da Noite do Flashback será um sucesso! Convide seus amigos e venham se divertir na pista de dança mais animada da cidade", convida Luis Henrique Lamônica, presidente do clube.



Os convites já estão à venda na secretaria do clube (via pix) ou pela plataforma Blacktag (com taxa). Para sócios o valor é de R$25,00 e para não sócios R$35,00. Os ingressos são limitados.

Serviço

A 5ª edição da Noite do Flashback será no dia 12 de abril (sábado), a partir das 21h. Valor dos ingressos: Sócio: R$ 25,00 | Não sócio: R$ 35,00.



Os ingressos já estão à venda na plataforma Blacktag (com taxa), disponível em: https://blacktag.com.br/eventos/25529/noite-do-flashback-luso-2025-5-edicao-dj-alfredo-garcia. Para pagamentos via pix, entre em contato com a secretaria do clube pelo telefone (14) 3313-9565 ou (14) 98138-8698. A Associação Luso Brasileira de Bauru está localizada na Rodovia Marechal Rondon, km 336, ao lado do Alameda Rodoserv Center. Mais informações pelo telefone: (14) 3313-9565.