Arte em Cena Bauru apresenta 'Somos tão Jovens'

Primeiro texto autoral do Arte em Cena Bauru, o espetáculo 'Somos tão jovens' subirá aos palcos, neste final de semana, na Casa do Circo, em Bauru. Permeada por canções de grandes compositores da MPB, a apresentação busca reviver o passado para que seja possível entender o futuro.



O musical tratará de questões como, política, perigo, medo, transgressão e juventude, por meio de um texto documental de Edu Carriel. Em um recorte de tempo, entre os anos de 1968 à 1978, auge dos anos de chumbo, o espetáculo conta a história dos estudantes da escola Anita Garibaldi, que se envolvem com os ideais da professora Olga Guarino, comunista, e acabam fazendo frente ao regime instalado e sofrendo as consequências do AI-5.



Utilizando a descoberta da vida adulta de 'O Despertar da primavera' de Frank Wedekind, e as relações do texto alemão com a vida política brasileira durante os anos 60 e 70, "Somos Tão Jovens" quer propor à plateia uma imersão na vida dessas personagens, seus dramas e aproximar do público essas vidas esquecidas.

Serviço

A Casa do Circo fica na rua Bolívia, 5-43, no Jardim Terra Branca. No sábado a apresentação será às 20h e, no domingo, às 19h. A classificação é 16 anos e os ingressos custam R$30. É possível compra-los clicando aqui.