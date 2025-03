Câmara democrática

Em pleno século XXI algumas pessoas ainda têm dificuldade em saber o significado de certas palavras. Hoje temos o Google mas até um tempo atrás tínhamos o dicionário. Seria bom recorrer a ele de vez em quando. vejo algumas pessoas, incluindo colaboradores desta coluna usando palavras como Golpe, antidemocrático, fascista... sem sequer saberem o seu significado.



Apenas repetem a verborragia vomitada por políticos de estimação. Sobre o Fascismo, Mussolini disse: "Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado". Parece até que estamos falando desse regime atual em que vivemos no Brasil. Quase 40 ministérios, milhões em publicidade, cargos em estatais para a cumpanherada...



Golpe de Estado é quando um grupo político renega as vias institucionais e tenta chegar ao poder por meio de coerção, força ou violência. O que aconteceu no 08 de janeiro foi um quebra quebra, nada mais.



Aliás, o partido do atual governo federal é especialista nisso, como vimos quando o Presidente Temer assumiu. E finalmente antidemocrático seria se não tivéssemos o direito de protestar e não concordar com aqueles que praticam ilegalidades inconstitucionais.



Um ladrão ou um traficante que é preso e solto várias vezes sente menos o rigor da Lei do que os manifestantes do 8 de janeiro. Como um comentarista disse ontem, acho que até o STF está torcendo para a Anistia ser aprovada, pois só assim para desfazer todas as ilegalidades e inconstitucionalidades praticadas pelos supremos doutores da lei (com letra minúscula mesmo).



Todo esse circo armado desvia a atenção do que realmente importa: a economia do país. Inflação alta, juros exorbitantes, descontrole de preços...e o culpado, que disse ser um absurdo a pessoa ter 2 televisores em casa, passeando no Japão com tênis de 10.000,00. Capitalismo pra mim, socialismo pra você, cara pálida.