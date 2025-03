Cafeteria e gatos para adoções

A arquiteta carioca Giovanna Molinaro esteve no Japão em período de estágio em sua área quando conheceu cafeterias com espaço especial para gatos destinados para adoções.



Voltando para o Rio de Janeiro, a ideia de abrir um "Cat café" foi evoluindo com a ajuda da sua mãe, a veterinária Branca Molinaro.



O plano deu certo e agora tem duas lojas e está abrindo franquias. Em São Paulo, são cinco casas desse tipo e mais de 500 felinos foram adotados.



Pode ser que Bauru, futuramente, possa contar com uma cafeteria ou similar com espaço para gatos e uma opção seria para adoção de cachorros.