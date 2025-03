Os piratas do Século 21

Dando mostras de que vivemos a Era das Incertezas e dos Horrores, principalmente com o início do Governo Trump, cujos escândalos vieram com o "Signalgate", com a divulgação dos ataques aos Houthis, os piratas do Século XXI, no Iêmen, que agora criaram um sistema de extorsão, de pagamentos pela troca de passagem segura dos navios que navegam pelo Canal de Suez no Mar Vermelho, onde as companhias preferem o pagamento da propina em lugar de darem a volta pelo Cabo da Boa Esperanca, na África.



Enquanto isso, nos portos dos USA os mercenários responsáveis pelo controle dos navios que atracam em portos Americanos é o plano de Governo que cada um deles terá que pagar taxas extras de US$ 1 milhão de dólares caso pertençam a empresas de navegação chinesa, ou as empresas que encomendaram navios de estaleiros chineses e taxa extra de US$ 1,5 milhão, caso sejam de construção chinesa.



Agora é só aguardar o desfecho desse imbróglio mercante nos portos e nos mares.