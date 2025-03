Sesc tem circo na sexta e peça de teatro no sábado

No ar na novela Mania de Você, o ator Samuel de Assis vem a Bauru com seu espetáculo 'E Vocês, Quem São?' em apresentação única na noite deste sábado (29), às 20h, no Ginásio do Sesc Bauru. E, a Cia LaMala apresenta muitas acrobacias no circense Bloom - Caminhos e Encontros, nesta sexta (28), às 20h.



Ator e diretor, em 'E Vocês, Quem São?', Samuel vive um personagem condenado por um crime. O monólogo traz um apanhado histórico do Brasil, contando a verdadeira versão de um País racista e inquisidor. E o texto ainda é acompanhado por uma reflexão sobre Machado de Assis, um dos maiores autores negros brasileiros, que foi "embranquecido" pela história oficial.



Nascido em Aracaju (SE), Samuel soma peças renomadas ao currículo, tais como Otelo, Rita Lee Mora ao Lado, Roque Santeiro, o musical, dentre outras. Já trabalhou com reconhecidos diretores, como Daniel Filho em Chico Xavier e Cacá Diegues em 5X favela. Na TV, estreou em Ciranda de Pedra em 2008, esteve em Na Forma da



Lei (2010), Vai na Fé (2023) e, atualmente, interpreta o arquiteto bem-sucedido Daniel em Mania de Você. Nas produções de streamings, está em séries, como por exemplo, 3% e Cidade Invisível da Netflix; Aruanas do Globoplay; O Doutrinador da HBO MAX e outras.